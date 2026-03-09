CDショップ大賞2026、新人賞＜青＞大賞はkurayamisaka “読み方”の由来も語る
『第18回CDショップ大賞2026』授賞式が9日、都内で開催され、全国のCDショップ店員の投票によって選ばれる“新人の素晴らしいアルバム”のカテゴリー＜青＞の大賞が発表された。kurayamisakaの『kurayamisaka yori ai wo komete』が大賞に選ばれた。
『CDショップ大賞』は、全国のCDショップ店員の投票によって決定する音楽賞。店頭の現場で音楽と向き合う店員の視点から、“本当にお客様におすすめしたい作品”を選出する賞として2008年にスタートし、今年で18回目を迎えた。
対象は2024年12月1日から2025年11月30日までに発売された邦楽アルバム（ベスト盤・ライブ盤を除く）で、今年は全国202人のCDショップ店員が投票に参加した。
＜青＞の大賞を受賞したkurayamisakaの清水正太郎（Vo、Gt）は、「この世で一番CDのことを考えている方々が投票してくださって、選ばれる賞だと思っているので、そんな方々に選んでいただけたことは本当にうれしく思っております。まだまだ未熟なバンドですけども、これからも何年かに一度アルバムを出せたらと思っております」と喜びを語った。
さらに、バンド名を“クラヤミザカ”と読む理由については、「（sakaの部分を）zで書いてみたときにちょっと角ばった印象があるなと思って。あと、自分が聞いてきたバンドの中に表記と読み方が違うバンドもたくさんあったので」と説明。今後について「この前、初めて台湾で海外でライブをさせていただいて、言葉というのは本当に些細な違いなんだなと感じるぐらい盛り上がってくれる人がたくさんいました。今後もっともっと海外でライブができたらなと思ってます」と意気込んだ。
なお、CDショップ大賞では、“何回でも聴きたい素晴らしい作品”を対象とするカテゴリー＜赤＞の大賞も同授賞式で発表され、Hi-STANDARDの『Screaming Newborn Baby』が受賞した。また、過去に2作品で大賞受賞となったアーティストは“殿堂入り”とされ、今回の対象期間にアルバムをリリースした星野源、藤井 風の2人が殿堂入りアーティストとして表彰された。
さらに、大賞の選考基準は邦楽のオリジナルアルバムとなっているためトリビュートアルバムは選考外だが、『Dear Jubilee - RADWIMPS TRIBUTE』（Various Artists）はオリジナルアルバムと同様にCDショップ店員から大きな反響を受け、特別賞を受賞した。
