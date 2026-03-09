落語家の笑福亭鶴瓶（74）が9日、自身のインスタグラムを更新。2月にプロ野球、阪神のキャンプ地を訪れた様子を紹介した。

鶴瓶は「沖縄のキャンプの写真、遅ればせながら載せさせていただきます」と投稿。阪神の選手やコーチ陣に囲まれ、笑顔を見せる写真を掲載した。

鶴瓶は2月18日に阪神のキャンプ地である沖縄・宜野座を訪問。スマホの待ち受け画面にすると幸運を呼ぶという“都市伝説”を持つ有名人の御利益にあやかろうと、虎ナインがボディータッチで歓迎して、宜野座は盛り上がった。

この日は「グランドに入るのは断ったのですが、藤川監督から是非との事でファンの皆様申し訳ございません」とインスタで“謝罪”。親交のある藤川監督から頼まれ、盛り上げ役を買って出たという。

当時、同監督は「福が来るかなと思って。携帯の待ち受け画面にすると運気が上がると一時期有名で、そういったパワーをもらえるかなと思った」と、鶴瓶の来訪を歓迎していた。

虎党である鶴瓶は、そのうえで「今年も頑張りましょう」と虎党仲間に呼びかけ。この投稿には「楽しそうですね〜」「監督就任おめでとうございます（笑）」「鶴瓶さんが一番気合い入ってはるわぁ！」などのコメントが集まっていた。