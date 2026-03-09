タレント山田邦子（65）が8日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（正午）に出演。太田プロダクションに所属した経緯を明かした。

ハナコの岡部大から「（デビューは）最初20歳ぐらい？」と聞かれ、「そうね短大しか行ってないので」と答えた。

「短大の頃からテレビいっぱい出ちゃってて。他に建設会社が受かってたからOLやろうと思ってたの。卒業だからっていうんで、でもテレビいっぱい出ちゃってて、スカウトされちゃって途中で。（就職先から）もうお祝いもいただいてたんだけど、身体検査も終わって、建設会社行くばっかりだったんだけど、（会社に）1日も行かないで、卒業と同時に本格デビュー」と語った。

Kis−My−Ft2二階堂高嗣（35）から「テレビ出まくってたとき事務所入ってたんですか？」と聞かれ、「最初入ってなかったの。フリーでやってたの」と答えた。

「6カ月後ぐらいに『オレたちひょうきん族が始まるけど、君は学生のときいっぱいテレビ出てた子だよね？ テレビ出ない？』って言われて。（ギャラは）『いくらですか？』って」とし、「フリーだからさ、値段聞くからさ。OLの手取りって12万円ぐらいだったの。当時。でも学生のときからそれぐらい稼いでたんで、『安いな〜』なんて思って。ひょうきん族がいいお金を言ってくれたので。ひょうきんのときに事務所入ろうってなって、ひょうきん族のリーダーはたけしさんだから、ビートたけしさんがいる事務所に入った」と事務所入りの経緯を告白した。