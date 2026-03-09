新生活目前でなにかと気を張る季節。今回は、そんな疲れた心身を癒やす「カボチャと豆のヨーグルトサラダ」の薬膳レシピを、国際中医薬膳師の榎本美沙さんに教えてもらいました。自然な甘味をもつ食材でエネルギーを補いましょう。

春の不調「気疲れ」に効く食材は？

新生活が始まる春はストレスも多く、体も心も消耗しがち。気を補う食材で癒やして。

【イラスト】気疲れに効果のある食材は？

●薬膳ポイント

カボチャは気を補い、胃腸の調子を整え、肺をうるおしてくれる食材。解毒作用もあり、疲労回復にも役立つ。

混ぜるだけで完成「カボチャと豆のヨーグルトサラダ」

豆の食感とチーズのうま味がアクセントに。レンチンでつくれる、お手軽で栄養満点のサラダ。

●カボチャと豆のヨーグルトサラダ

【材料（4人分）】

カボチャ（種とワタを取った正味） 450g

ミックスビーンズ（水気をきったもの） 50g

A［プレーンヨーグルト大さじ3 塩ひとつまみ］

クリームチーズ（食べやすい大きさにちぎる） 75g

スプラウト 適量



●つくり方

（1） カボチャはひと口大に切る。耐熱皿に水にくぐらせたカボチャを入れ、ふんわりとラップをかけて、電子レンジ（600W）で6分ほどやわらかくなるまで加熱する。

（2） （1）の皮を取り除き、ボウルに入れ、フォークなどで粗くつぶす。粗熱がとれたらAを加えて混ぜ、冷めたらクリームチーズ、ミックスビーンズを加えて混ぜる。

（3） 器に盛り、スプラウトを散らす。

［1人分121kcal］

※ 掲載するレシピは、一般的な調理道具で調理することを想定しています。特別な道具を使用する場合は、商品の使用説明書に従ってください

※ 電子レンジの加熱時間は600Wのものを基準にしています。500Wの場合は1.2倍を、700Wの場合は0.8倍を目安に加熱してください。また、必ず専用の耐熱容器を使用してください

※ 電子レンジで加熱をするときに、突然沸騰する（＝突沸現象）可能性があり、やけどの恐れがありますので十分ご注意ください。液体やとろみのあるものは加熱時間を控えめにし、加熱しすぎた場合は時間をおいてから取り出してください