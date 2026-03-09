115万回以上視聴され6.9万件の「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんからプレゼントをもらったときの猫ちゃんの意外すぎる反応。視聴者からは「イラついてるにゃん」「お気に召さなかったのね」「そんなに嫌がらなくても笑」などのコメントが届いています。

フェルトワッペンを進呈

Instagramアカウント「ayaka.yamauchi」さんが投稿したのは、ちょびひげ柄がチャームポイントの白黒猫の「ふくちゃん」がプレゼントをもらったときの反応。プレゼントの贈り主は、もちろん飼い主さんです。

飼い主さんがふくちゃんのために特別に用意したのは、可愛いフェルトのワッペン。白いお顔に黒い模様が入った、ふくちゃんそっくりの作品だったそうです。ふくちゃんのチャームポイントである「ちょびひげ」もしっかりデザインされていたといいます。

そっくりなのに…

誰が見ても「ふくちゃん」そのものであるキュートなワッペンですが、ご本人（猫）の反応は意外なものだったそう。足元に置かれたワッペンを、顔を近づけてじっくりと眺めたかと思うと…？

なんと、おててでスパーン！と払い落としてしまったそう！ふくちゃんワッペンは無残にも椅子の下に落ちてしまったそうです。「全く似ていない！もっと美しいはず！」という思いだったのかもしれません。

「腹立つ！腹立つ！」

ふくちゃんはワッペンを払い落とすだけでは飽き足らず、地団駄を踏むように座布団をガリガリ引っかいていたそうです。よほどワッペンが気に食わなかったのでしょう。次はもっと美しいふくちゃんワッペンを作ってもらえますように。

ふくちゃんは猫パンチが得意な猫ちゃんのようで、飼い主さんが物を投げると華麗に払いのけるそうです。気に入らないものはすべて猫パンチで払いのけてしまうようですね。

視聴者からは「ヒゲまで再現されてますやん」「ワッペンそっくりで可愛い」と、ワッペンのそっくり具合や可愛さを称賛するコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「ayaka.yamauchi」さんは、ふくちゃんの猫パンチを特訓する姿や、のんびり気ままに過ごす様子なども投稿されています。

