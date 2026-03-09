U-19 Jリーグ選抜の20人が発表された

Jリーグと日本サッカー協会（JFA）は3月9日、ポストユースマッチに臨むU-19 Jリーグ選抜の参加選手を発表した。

選ばれた20人が「めちゃくちゃ楽しみ」「名前を売る絶好のチャンス」など注目を集めている。

今回の選抜チームは、Jクラブに所属する2007年、2008年生まれの若手選手を中心に構成された。チームは3月11日に全日本大学選抜と対戦し、13日には全韓国大学選抜との一戦に臨む。

メンバーには、192センチの長身GK小川煌（広島）や、鹿島アントラーズのDF大川佑梧、MF吉田湊海ら、各クラブの将来を担う逸材たちが名を連ねた。中盤には神村学園で選手権優勝を果たした福島和毅（福岡）や山本天翔（G大阪）らが選出。菅原大介氏が監督を務め、中村俊輔氏もコーチとして帯同する。

SNSでは「めちゃくちゃ楽しみ」「俊輔コーチもいらっしゃる」「良い刺激を貰ってきて」「神村学園卒の活躍楽しみ」「名前を売る絶好のチャンス」などコメントが寄せられ、20人の精鋭メンバーが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）