櫻坂46・中嶋優月「メンバーの絆が深まりました」 ドラマ『路地裏ホテル』完成披露に三期生が劇中衣装で登場
櫻坂46三期生が総出演するドラマ『路地裏ホテル』（3月6日よりLeminoにて独占配信）の完成披露試写会が5日に行われ、櫻坂46三期生全11名（石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月）が劇中衣装で登壇した。
【写真】櫻坂46三期生の○×クエスチョンコーナーやソロカットも！ ドラマ『路地裏ホテル』完成披露試写会の様子
本作は都会の喧騒から離れた場所にひっそりと佇む“路地裏ホテル”を舞台に、宿泊客の彼女たちが不思議な異世界を体験しながら、自分が抱える悩みと向き合い、奮闘し、成長していく、青春ファンタジーオムニバスドラマ。
「自身の演じた役を一言で言うと？」と質問された谷口は「決断」と返答。「この役は結構色んな決断を迫られるんですけど、ぜひそこに注目していただけたら」と会場に語りかけた。
続く村井には、この日も着用している劇中衣装について質問が。「私は普段、ロックTシャツとジーパンみたいな、古着のような組み合わせをなかなか着ないので、新鮮でした。中でもお気に入りなのが、このロックTシャツの中にアメフト選手みたいな方がいらっしゃること。これがお気に入りです」とニッコリと笑顔を見せた。
「演じた役と自身のキャラとにギャップは？」と質問された小田倉は「髪型も高めのツインテールで、メイクもちょっと濃いめというのも初めての挑戦でした。私が演じたキャラクターは何が本音か分からないような、ひょうひょうとしたキャラクターだったんですけど、でも高校生の時の私は、結構かっこつけたがり屋だったので。自分にしっくりくるキャラだったかなと思って。今振り返ると、演じやすかったのかなと思います」と明かすと、自己分析と周囲の印象との間にギャップがあったようで、メンバーたちから笑いが起こる一幕があった。
向井は「私が演じたキャラはすごく明るくて。クラスの中心にいるようなキャラクターだったんですけど。学生の時、そうだったかと言われると全然そんなことなくて。でも三期生の中とか、このグループの中だと明るいかも。そこはなんか似てるかも、と思いました」と振り返った。
撮影を通じて印象が変わったメンバーについて質問され、遠藤は「私たちが3人が出演している『叶えたい10のこと』は、普段の性格とは真逆なメンバーが配役されているなと感じました」と明かす。「例えば石森璃花だったら少し不機嫌というか反抗的な一面があったり、小島凪紗だったら結構静かめなところとか。そういうのは普段だったら全然想像もつかないじゃないですか。だからこのドラマを通してすごい新鮮な気持ちにもなれました」と付け加えた。
普段の活動と、ドラマの撮影との違いについて質問された石森は「私たちは普段、ライブだったり、パフォーマンスで一瞬一瞬を切り取ったりと、一発勝負で活動することが多いんです。けどドラマは、何度も同じシーンを撮ったりして。それは初めての挑戦だったんですけど、新しい表現を学ぶことができて、すごく楽しくて、面白かったです」と述懐した。
本作の共感ポイントについて、小島は「このドラマは、11人それぞれの悩みを抱えてる女の子のお話なので。その中でも私の回は、これからの新生活で、自分が得意だなと思ってることも、苦手だなと思ってることも、今すぐに挑戦したくなるようなところがあるので。そういうところが共感できるポイントなんじゃないかなと思います」と語る。
的野も「私たちの回は他の話とはちょっとテイストが違っていて。極限状態の、誰が味方か分からないような状況で何を信じればいいのか。自分さえ信じられない状況でどう進んでいけばいいのか、というところが描かれているんです。皆さんも受験だったり仕事だったり勉強だったりと、そういうプレッシャーに押しつぶされそうになる瞬間っていっぱいあると思うんです。そういう時に、自分をいかに信じることができるか、みたいなことを私たちの話から感じ取っていただけるのかなと思うので。そういった部分にも自分自身を重ねて楽しんでいただけるのかなって思います」と述べた。
また、自身が成長を感じられる場面はどのような時かを聞かれ、「まさに今」と返した中嶋。「もともと私は人前で喋るのが得意じゃなかったんです。まさに今、こういうステージでお話しをするような機会を櫻坂46になってから多く経験させていただきました。そんな中、まるで緊張していないかのような顔でお話しできるようになってきたのは成長かな、と思っています」と告白。
現時点でも心の中ではドキドキしていると明かした中嶋だが、そうした緊張を落ちつかせる方法としてはメンバーの顔を見ることだという。「今、全員の顔が見えているんですけど、みんなと目が合ったらちょっと落ち着きます。メンバーが大好きです！」と力強く呼びかけた。
山下が成長を感じるのも、やはり櫻坂46としての活動を通じてとのことで、「個人的にはライブのリハーサル期間がかなり自分自身を追い込む期間にもなるので。ライブのリハーサルを終えてライブが終わった時が一番、自分の中で自分の成長をグッと感じる時間です」と明かす。
三期生全員で挑むこととなったこの作品を終えて「三期生の信頼がすごく厚くなりました」と笑顔を見せた村山。「正直、撮影自体は11人全員でやることは少なかったんですけど、直接見ずとも、スタッフさんから、あの時の三期生のこういうところが素敵だったよ、と言っていただくたびに、自慢の同期だなあと感じていました。なので信頼が厚くなった期間でした」と充実感をにじませた。
イベントの最後には、登壇者を代表して中嶋が最後のメッセージを。「すごくあたたかくて愛に溢れた現場で、この撮影期間の1ヵ月間でメンバーの絆も深まりましたし、初めての現場を温かい皆様と一緒に作ることができて、11人全員が『純粋にすごく楽しかった』と言っていました。完成した作品を見て、初めて見るメンバーの表情や表現があり、改めてメンバーが大好きだな、愛おしいなと思える愛情溢れる作品になりました」とまっすぐな眼差しで作品をアピールした。
ドラマ『路地裏ホテル』は、Leminoにて毎週金曜正午独占配信（全10話）。
