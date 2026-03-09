歌手でタレント・あのが９日、都内で行われた「ＴｉｋＴｏｋ ＬＩＶＥ」新ＣＭ発表会に出席した。

１６日から全国でオンエアされる新ＣＭに出演するあのは、プライベートでも親交のあるお笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレスと自然体な会話を楽しんでいる。同サービスにとって初のテレビＣＭに出演し、「初のテレビＣＭということでうれしいですし、熊プロと一緒なこともうれしかったです。これまでのＣＭは１人で撮影することも多かったので。ずっとしゃべってました」と喜んだ。ＣＭは頭を寄せ、至近距離で撮影。「熊プロは、めっちゃ目がキレイ。この距離感で話さないと気付かなかったです」と笑顔を浮かべた。

熊元プロレスとは番組での共演をきっかけに「お互い息が合った」と気付き、食事や家に遊びに行くなど、親交を深めた。「僕はシール集めが趣味で、シール帳も始めた。でも、シール交換が醍醐（だいご）味なのに交換する友達がいなかったので、熊プロに『シール交換して』ってお願いしたら、シール帳を作ってくれた」と感謝。続けて「熊プロは後輩芸人とかあまり話したことがない人とも交換するようになったみたいで、広がっているなって思いました」とほほ笑んだ。

「ＴｉｋＴｏｋ ＬＩＶＥ」は、動画配信アプリ「ＴｉｋＴｏｋ」内のライブ配信サービス。２０２０年７月からサービスが始まり、昨年は年間ＬＩＶＥ配信者数２００万人、月間ＬＩＶＥ視聴者数は２０００万人を突破した。