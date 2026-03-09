◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

先月、ミラノ・コルティナ五輪が閉幕した。本大会だけでなく日本代表の選考過程も取材し、様々なドラマを間近で見た。惜しくも代表を逃した中で、フィギュアスケート女子の渡辺倫果（２３）＝三和建装・法大＝が強く印象に残った。身長１５３センチと小柄ながら、鋭いトリプルアクセル（３回転半ジャンプ＝３Ａ）を武器に、グランプリファイナルにも出場した。

「今季、女子では世界で一人しかやっていない」ＳＰ、フリーで３Ａ計３本の構成で挑んだ。リスクもはらむ高難度な挑戦を「３Ａは私のプライド」と貫き通した。「反対されると逆にやりたくなってしまう。それが原動力」と昨年末の全日本選手権で３本全て成功させた。

全日本７位でミラノ五輪代表にはあと一歩届かず、悔し涙を流した。今季での引退を考えていたが、４年後の五輪出場を目指し、現役続行を表明。「新しい環境の中でより一層成長し、皆様により良い形でお返しできるよう努めてまいります」。ミラノ五輪女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（１７）らと練習してきた千葉・ＭＦアカデミーから、岡山・倉敷市へ拠点を移して再出発した。

ミラノ五輪で日本勢は過去最多６個のメダルを獲得し、「フィギュア大国」へ躍進。女子シングル銀メダルの坂本花織（２５）は引退するが、３Ａと４回転を跳べる島田麻央（１７）もいて、３０年フランス・アルプス五輪代表争いは世界最高峰の争いとなりそう。今回の悔しさを糧に３Ａを磨き、習得中の４回転ジャンプも構成に組み込めば渡辺も五輪金メダル候補。再挑戦も見守りたい。（五輪担当・富張 萌黄）

◆富張 萌黄（とみはり・もえぎ） ２０２０年入社。レイアウト、ゴルフ担当を経て昨年５月から現職。