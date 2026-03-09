２人組ロックバンド「鈴木実貴子ズ」が９日、「第１８回ＣＤショップ大賞２０２６」で入賞〈青〉を受賞し、都内で開催された授賞式に出席した。

２人は新人の素晴らしいアルバム、受賞をきっかけにブレイクが期待される、客にオススメしたい作品が選出された〈青〉部門で「あばら」が入賞。ボーカル・ギターの鈴木実貴子は「最初連絡があった時、詐欺だと思ったんですけど、来てみたら本物っぽくなってうれしいです」と喜びを爆発。ドラムのズも「２人だけのアルバムだったら受賞できていなかったと思うんですけど、今回はゲストミュージシャンに入ってもらって、素敵なアルバムになったと思ってますので、うれしく思います」と周囲に感謝した。

ＭＣから、ＣＤショップの店員に伝えたいことを問われると、鈴木は「（ＣＤショップでの）もうちょっと大きい展開をお願いします」と頭を下げた。

同賞は、全国のＣＤショップ店員の投票によって受賞者が決定。メジャー、インディーズ問わず、賞をきっかけに店頭から全国に向けて発信でき、客へオススメしたい作品が大賞として選出された。大賞〈青〉には、ｋｕｒａｙａｍｉｓａｋａ（クラヤミザカ）「ｋｕｒａｙａｍｉｓａｋａ ｙｏｒｉ ａｉ ｗｏ ｋｏｍｅｔｅ」演出。何度でも聴きたい素晴らしい作品と認められた大賞〈赤〉にはＨｉ―ＳＴＡＮＤＡＲＤの「Ｓｃｒｅａｍｉｎｇ Ｎｅｗｂｏｒｎ Ｂａｂｙ」が選ばれた。