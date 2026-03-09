演歌歌手の辰巳ゆうとが９日、「第１８回ＣＤショップ大賞２０２６」で歌謡曲賞を受賞し、都内で開催された授賞式に出席した。

全国のＣＤショップ店員の投票によって受賞者が決定。メジャー、インディーズ問わず、賞をきっかけに店頭から全国に向けて発信でき、客へオススメしたい作品が大賞として選出された。

辰巳は「オススメしたい歌謡曲」が選出される「歌謡曲賞」に「運命の夏」で受賞。喜びをあらわにし、「ＣＤショップ大賞２０２６の歌謡曲賞をいただいたことを、本当に光栄に思います」と感謝。続けて「リリースイベントをＣＤショップ店で行わせていただいたりもしているので、いつもお世話になっているＣＤショップ店さんから、このような素晴らしい賞をいただけるのは本当にうれしく思います」と受賞を喜んだ。

さらなる飛躍に向けて「これからも演歌・歌謡曲の発展のためにたくさんのリリースイベントも行っていきながら、オリジナル曲をたくさん知ってもらえるために頑張って歌っていきたいと思います」と宣言。その後は、受賞曲「運命の夏」を喜びをかみしめながら歌唱した。

また、新人の素晴らしいアルバム、受賞をきっかけにブレイクが期待される作品に贈られる大賞〈青〉には、ｋｕｒａｙａｍｉｓａｋａ（クラヤミザカ）「ｋｕｒａｙａｍｉｓａｋａ ｙｏｒｉ ａｉ ｗｏ ｋｏｍｅｔｅ」が選出。何度でも聴きたい素晴らしい作品と認められた大賞〈赤〉にはＨｉ―ＳＴＡＮＤＡＲＤの「Ｓｃｒｅａｍｉｎｇ Ｎｅｗｂｏｒｎ Ｂａｂｙ」が選ばれた。