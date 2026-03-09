あのちゃん＆熊元プロレス、温かなコミュニケーションを映像に ”友人コンビ”CM初共演
タレント・アーティストのあのとお笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスが出演するLIVE配信機能TikTok LIVEの初の新CM「リアルフレンズ・トーク」が、きょう9日からWebで公開開始した。16日からはテレビCMが全国で放送される予定。これに伴い、あのと熊元のインタビューが公開された。
【動画】あのちゃんと熊元プロレスがイヤホンを共有しながらTik Tokを仲良く視聴
同CMでは、ショートムービープラットフォーム「TikTok」の「好きでつながる。好きがひろがる。」という楽しさを、「トーク篇」「音楽篇」「ゲーム篇」の3篇で表現。熊元の初のテレビCMであり、あのと熊元のCM初共演となる同CM。プライベートでも仲の良いあのと熊元の自然体な会話をベースに、TikTok LIVEならではの魅力を描き出している。リアルタイムにLIVE配信をするクリエイターとやり取りできる臨場感や、配信を通じて生まれる感情を大切な人とシェアする喜びなど、その瞬間にしか味わえない温かなコミュニケーションの様子が映し出されている。
「トーク篇」では、あのと熊元がビルの屋上でイヤホンを共有して、クリエイターである夢幻のTikTok LIVEを視聴する様子を映している。「夢幻さんの雑談、見てまうなぁ」と熊元がつぶやくと、あのも「わかる！」と共感。 あのがいたずらっぽく「熊プロについてどう思う？」とコメントして「ちょっと、あのちゃん！」と慌てる熊元に、夢幻は「実はワードセンス、すごいよね!?」と返答。あのは満足げに、熊元も照れながら喜ぶ。 仲良しコンビならではの掛け合いを楽しめる動画になっている。
「音楽篇」では、あのと熊元がバスの車内でイヤホンをシェアし、クリエイターであるAYUKAのTikTok LIVEを視聴。AYUKAの歌声に熊元は涙目に。あのが「どうしたの？」と声をかけると、「歌詞が心に染みました」とコメントを送信。 静かにうなずく熊元に、あのも「そういうことね」と理解して安堵の表情を浮かべる。コメントに気づいたAYUKAは「うれしい！ライブやるので、ぜひ！」と笑顔で応答。 「行かなきゃ！」と熊元が思わず立ち上がり、あのが慌てながらも笑顔で静止する。温かくユーモラスなシーンが映し出され、2人のリラックスした表情とナチュラルな空気感が収められている。
「ゲーム篇」では、天音利梛のゲーム配信を視聴する様子が映されている。あのが「実況ウケる(笑)」とほほえみ、熊元が「りなてぃの妄想、すごいね(笑)」と反応。するとあのが突然「友達が妄想しすぎだって」とLIVEにコメント送信。驚く熊元に、あのはいたずらっぽく笑う。天音利梛は「よく言われる(笑) 今日で卒業するか」とまさかの返答。さらに驚いた熊元が「続けてください！」と慌ててツッコミ。
■インタビュー
Q.TikTok LIVEとして初のTVCMとなります。CMの中で見てほしいポイントは？
熊元プロレス：見てほしいポイントは、やっぱりイヤホンを片耳ずつするっていうところですね。これやっぱり懐かしい青春ですから。久しぶりに懐かしいことさせてもらったなって。
あの：イヤホン片方ずつで一緒の動画を見るっていうのは、なかなかやる機会ないので、すごい仲が深まった気がします(笑)。
熊元プロレス：笑いながら言ったら仲が深まってないみたいなんですけど(笑）。本当にこの(近い)距離感でしゃべることは今までもなかったので、確かに(距離が)縮まった気がするね。
Q.『プライベートでも仲良し』なお2二人へのオファーでしたが、演技の際の顔とプライベートの際の顔の違いなどは撮影を通じて感じましたか？また実際のお友達同士での出演となりますがお互いへの率直な感想はありますか？
あの：(熊元プロレスが撮影現場に)すごい慣れてるから、「TVCM撮影、これ何回目なの？」「こういう撮影、普段する？」って聞いたら、初めてと言っていたから、びっくりしました。すごくテキパキしていて「はい！」「はい！」って返事していて、僕もやりやすくて。ありがたかったです。
熊元プロレス：うれしい。私、全国で流れるTVCMは初めてなので、そう見えていたらうれしいですね。緊張はしていましたけど。
あの：そんな風には見えなくて。
熊元プロレス：そ、そう？ じゃあ、よかったんじゃないですかね。
Q.実際の撮影とプライベートで、違うなと感じる場面はありましたか？
熊元プロレス：あのちゃんは普段通りでしたね。逆に外で作っているのを見たことないので、プライベートの感じかなと思いました。ただ、いつも私と会ったらすごくニヤニヤした顔をされるので、ニヤニヤじゃないしっかりとしたかわいい笑顔を近くで見られたのは、なかなか珍しかったかもしれないです。基本的にヘラヘラしているイメージがあるので。しゃべる時も可愛かったですね。
あの：よかったです。熊プロもそんなに変わんないですけど(笑)。
熊元プロレス：なんか褒めて(笑)。
あの：なんか…目がきれいでした(笑)。日がきれいな場所でいっぱい撮影して、日が瞳に入ってすごくきれいで、すごい翻弄されました。
熊元プロレス：適当なこと言って…(笑)。
あの：適当じゃない！熱くなりました、心が。
熊元プロレス：カイロめっちゃつけてたからやろ！今日ね、あったかかったのでね。
あの：寒いと思ってカイロをいっぱいつけちゃったら、すごい天気良い日で。
熊元プロレス：(天気に恵まれる運を)持ってるなって思いましたね。今日すごく天気良くて。この日差しが(CMの演出上)結構大事な感じやと思ってなかったので。天気良くてほんとによかったなと思いましたね。
Q.お2人はTikTok LIVEを配信するとしたらどのような配信にしますか？自分1人でと、お2人での場合それぞれどのような配信をするか教えてください。
あの：音楽系(配信)も弾き語りとかもやってますよね。なので、1人だったらそういうのをやってみてもいいなと思ったり。あと僕、バターとかを揚げて、それをかぶりつくみたいな動画とかもすごく見るので、そういうのを2人でやってみたいです。食べ物をいっぱい食べて。
熊元プロレス：ASMRみたいな？
あの：ASMR的な。
熊元プロレス：バター揚げるやつ、あれいける？
あの：めっちゃ見ちゃう。
熊元プロレス：ほぼ私が食べなあかんのかなって。
あの：食べてもらって。
熊元プロレス：確かに、一緒に食べ物を食べたりとか。あとはあのちゃんのことを担いで日本一周とかね。できるところまで行ってみるみたいなのね。配信って、外でやったりする方もいますよね？
あの：大変だよ、それは。カメラマンが。
熊元プロレス：ははは。現実的に言うとね。確かにね。
Q.熊元プロレスが1人でLIVE配信するとしたら？
熊元プロレス：1人だったら…。今、家に組み立ててないシャンデリアとかがあって、そういうのとかって1人じゃできないっていうか。配信したら、誰かが見てくれるから、応援してくれる。TikTok LIVEって見てる人が応援してくれるじゃないですか。
だからそういうのとかをやって、できないことを掃除とか全部、応援してもらいながらやるっていうのはやりたいかもしれないですね。お笑い以外がいいんですかね。そういうのやりたいですね。
Q.あのがTikTok LIVEで気になる配信やLIVEクリエイターがいれば教えてください。
あの：とにかく食べるやつとか。コメントを拾ってくれるのとか、立って踊って、コメントとかギフトによってパフォーマンスを変えるみたいな人たちとか、そういうのを見ちゃったりとかしますね。たまに芸人さんも配信してるよね？
熊元プロレス：最近多いです、そういう芸人。
あの：そういう人たちのオンオフというか、わりとTikTok LIVEはオフな姿が見れる感じがして、そういうのもいいなと思います。
Q.「好きでつながる。好きがひろがる。」がテーマの本CMですが、今回のコピーに併せて、お2人の、いままさに「好き」が広がっていることを教えてください。
あの：これは一緒かもしれないですけど「シール」ですね。シールはまさに最初、僕がすごく好きでやりたいなと。シール交換が醍醐味なので、でも友達がなかなかそういう人が周りにいなかったので。熊プロに「シール交換したいからシール帳始めて」って言ったら始めてくれて、まさに広がったというか。
熊元プロレス：そうです。本当にそうです。あのタイミングで始めてたから、まだシールを手に入れられてましたけど、今はもっとすごいことになっていますね。そこから私も後輩の、しゃべったことない女芸人の後輩の子とかと、シールを持ってるっていう共通点でご飯行ったりとかしたんで。
あの：すごい。広がってる。
熊元プロレス：だからあのちゃんのおかげで広がったっていうのはありますね。
あの：僕はまさに話が広がるっていうか、普段話さない人と話すきっかけになります。
熊元プロレス：確かにいろんな人とシール交換してるもんね。
あの：(タレントや共演者の中でも)かなり流行ってますね。
熊元プロレス：男子もやってますし、芸人でも男芸人もみんなやってたんちゃう？ 喧嘩になることもありますけど。お酒飲みながらシール交換したりするとレートを間違えてしまったりとか。大盤振る舞いでトラブルになって、帰ったら「あれ、全然ない」ってなったりっていうのもあったりするけど。
Q.最後にCMをご覧の皆さまへのメッセージをお願いします。
熊元プロレス：こんにちは。あのちゃんと仲良くCM撮影というか、ただただ遊ぶ時間を作ってもらったというぐらい楽しく撮影をさせていただきましたので、その雰囲気が伝わればいいなと思っております。見てください。
あの：いつも1人とかが多いですけど、こうやって仲良しの熊元プロレスさんと撮影できて、ちょっと仕事がお互い忙しいと会話が減ってるので…。
熊元プロレス：一緒に住んでるみたいやん(笑)！
あの：その分、すごい今日いっぱいしゃべったりとか、仲良く撮影ができて、それがきっとめちゃくちゃいい映像になってそうだなって思うので、ぜひ見て、感想くれたらうれしいです。見てください！
熊元プロレス：見てください！
