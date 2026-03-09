歌舞伎『もののけ姫』7月〜8月に上演で追加キャスト発表 エボシ御前役は中村時蔵、乙事主役は市川中車
スーパー歌舞伎『もののけ姫』が、7月3日〜8月23日に東京・新橋演舞場で上演されることが決定した。追加キャストも発表され、エボシ御前役を中村時蔵、乙事主役を市川中車が担当する。
【画像】ひえっ！腕もぎ取られたエボシ…公開された『もののけ姫』場面カット
スーパー歌舞伎初演から40周年を迎える今年は、スタジオジブリの宮崎駿監督が原作・脚本・監督を手掛け、壮大な自然と人間の物語を描いた映画『もののけ姫』を、壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で魅了するスーパー歌舞伎として上演。
アシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森に棲む神々、それぞれの運命が絡みあい、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いをスーパー歌舞伎『もののけ姫』として表現する。
呪いをかけられた少年・アシタカ役を市川團子、山犬に育てられた少女・サン役を中村壱太郎と次世代を担う若き2人が演じ、タタラ場を統率するリーダー・エボシ御前役を中村時蔵、猪神一族の最長老・乙事主役を市川中車が務める。
公開された特別仕様のチラシは、スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサーが今回の演目のために新しく書き下ろした題字を見ることができ、躍動感のある活き活きとした筆致で中央を飾っている。ビジュアルは、映画『もののけ姫』のラストカットで使われた縦長の背景画で、折り重なる巨大な倒木が壮絶なクライマックスの爪痕をものがたり、静まり返った水際に森の精霊であるコダマが一体現れる印象的なシーンを表現した一枚になっている。
■公演概要
スーパー歌舞伎『もののけ姫』
原作／宮崎駿
オリジナル音楽／久石譲
脚本／丹羽圭子、戸部和久
演出／横内謙介
協力／スタジオジブリ
アシタカ：市川團子
サン：中村壱太郎
エボシ御前：中村時蔵
乙事主：市川中車
