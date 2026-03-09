マルシア、ミュージカルで最年長 初のゴスペルに「毎日毎日泣いています（笑）」
歌手・タレントのマルシア（57）が9日、東京・キリスト品川教会 礼拝堂にて行われた、ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』制作発表記者会見に登場した。
【写真】カッコイイ…！きらびやかな衣装で熱唱する竹内涼真
本作は映画『奇跡を呼ぶ男』（1992年）が原作。音楽はアラン・メンケン、作詞はグレン・スレイターというブロードウェイのトップクリエイターが手がけ、2010年にミュージカル化、ブロードウェイへ進出した、ゴスペル調のソウルフルなナンバーが物語を彩る作品。主演は竹内涼真が務める。
会見には竹内、昆夏美、セントチヒロ・チッチ、糸川耀士郎、木原瑠生、MARIA-E、真瀬はるからも登場。最初のあいさつでは「このカンパニーの中で、私が一番年長者ということを発見しました」とマルシア。
また「なんせ私、初めてゴスペルをやるので、毎日毎日泣いています（笑）。稽古が本当にハードで、毎日大変でございます。チームは一体に、もうなっていますけど、まだまだこれからブラッシュアップして、最高のエンターテインメントを皆さんにお届けしたい」と意気込みを語った。
そしてミュージカルは総合芸術だとし、「もう何十年もやっていますけど、改めてこの作品に入ってそう思っています。健康第一で、頑張ります。マルシア！」と会場を盛り上げつつ、意気込みを語った。
本作は、2026年4月4日から24日に東京建物 Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）で上演され、その後、大阪、福岡、愛知をめぐる。
