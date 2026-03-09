¡Ú ²¬ÅÄ½Ú°ì ¡Û¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥á¥é¥Ô¡¼¥¯6500m ¤Ø¤Î±óÀ¬¡¡à¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½êá
ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥à¡¼¥È DO IT ANYWAY.¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÎÏ·ÊÞÅÐ»³¥í¡¼¥×¥á¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï·ü¿â²¼¹ß¤Ê¤É¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÅÐ¾ìË¡¤Ç¸½¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤«¤éÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢àËè²óÍè¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬º£²ó¤ÏÉáÄÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿á¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢à¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿á¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥Þ¥à¡¼¥È¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¡ÖDO IT ANYWAY. ¹¥¤¤ÊÆ»¤òÀ¸¤¤ë¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ïà¡ÖÄ©Àï¤³¤½¿ÍÀ¸¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¤¶¦´¶¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¡Ö¹¥¤¤ÊÆ»¤òÀ¸¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´Þ¤á¡¢¡Ö¹¥¤¾¡¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹¥¤¤ÊÆ»¤òÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Íá¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¡¢à¼«¿È¤â¹¥¤¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÏÈ¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸ª½ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿á¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤ÎÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È6500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥á¥é¥Ô¡¼¥¯±óÀ¬¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢à¸½¼ÂÅª¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î»³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤¬»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡£¤¤¤Ä¤«¤È¤¤¤¦¤«º£Ç¯¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û