メッシはカタールW杯後にバルサへ戻るはずだったとシャビが衝撃告白「ラポルタがすべてを放棄した」
バルセロナの会長選挙まであと1週間となった。ジョアン・ラポルタ氏は再選を目指しているが、そんななかクラブレジェンドであり、元監督でもあるシャビ・エルナンデスがラポルタ氏とリオネル・メッシについて口を開いている。
『La Vanguardia』紙のインタビューで明かされた内容は、なかなか衝撃的だ。シャビは2022年のカタールW杯のあと、メッシはバルセロナに復帰するはずだったと語った。
シャビはラポルタ氏との関係が悪化したこと、メッシがバルサへ復帰しないのはラポルタ氏がそれを望んでいないからだということ、自分を解雇したのは会長よりも上位にいるアレハンドロ・エチェバリア氏だったことも明かした。
「彼は事実上、クラブを操っているようなものだ。彼とは親しく友好的な関係を築いていたが、結局、彼は私を完全に失望させた」
結局、メッシはインテル・マイアミに加入し、シャビの代わりに就任したハンジ・フリック監督は結果を出している。メッシが復帰すればサラリーの問題はさらに大きくなっていたことも予想でき、ラポルタ氏の判断は結果的に正しかったと見ることもできるが、シャビにとっては色々と納得のいかない面があったようだ。