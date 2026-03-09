矢田亜希子、二の腕あらわなドレスで台湾グルメ満喫「台湾と言ったら全ての料理がおいしいイメージしかない」
俳優の矢田亜希子（47）が9日、都内で行われた『FOODEX JAPAN』 台湾・記者発表会に登場。台湾グルメを満喫した。
【写真】がぶり！台湾グルメを満喫する矢田亜希子
二の腕があらわになった黒いドレスで登場した矢田。タピオカドリンクなど、台湾スイーツをよく楽しんでいることを明かした。
イベントでは、10日に東京ビッグサイトで開幕するアジア最大級の国際食品・飲料展FOODEX JAPAN 2026の台湾パビリオンの魅力を伝えた。矢田も台湾産パイナップルのグリルのハンバーガーやビーフン、タロイモモンブランなどの台湾フードを試食し「おいしい」と歓声を上げた。
最後に「台湾スイーツは本当においしい。まだまだ日本では紹介されていないものも多い。私自身もたくさん台湾スイーツを見つけたい」と話していた。終了後の囲み取材では「台湾と言ったら全ての料理がおいしいイメージしかない」と語った。
