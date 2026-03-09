◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

野球日本代表「侍ジャパン」は8日のオーストラリア戦に勝利し、3連勝で1次ラウンド首位突破が確定。代打で追加点となるタイムリーを放った佐藤輝明選手は「チームとして、(1位通過)ここを目指していたので、また一本が出てよかった」とWBC初安打を喜びました。

チームはオーストラリアの投手陣の前に苦戦。2試合で21得点の打線が6回まで3安打に抑えられます。

それでも7回に吉田正尚選手の2ランで逆転に成功。8回は1アウト1、3塁の好機で代打として登場した佐藤選手は、「積極的にいくのが自分の持ち味」と初球をとらえれ、レフト線へのタイムリー二塁打を記録。

9回は2本の本塁打で1点差に迫られたこともあり、貴重な追加点でした。

前日の韓国戦では、大谷翔平選手、鈴木誠也選手、吉田選手の本塁打でメジャーリーガー組が計8打点と打線をけん引。

昨季、本塁打と打点でリーグ2冠の佐藤選手は、「出たらしっかり打ちたいと、より思いますね」と心構えを語り、代打できっちり結果を残しました。

チームは4回に2アウト満塁の好機をつくりながらも、2塁ランナーの牧秀悟選手が痛恨のけん制でアウト。それでも、「もうみんな前を向いていた。(ミスを)意識することなくやっていた」とチームの雰囲気を明かしました。