柔道男子６０キロ級で２０２１年東京五輪金メダリストの高藤直寿が９日、所属先のパーク２４本社（東京都品川区）で会見し、現役引退を表明した。「わたくし高藤直寿は柔道選手として一区切りをつけたことをご報告させていただきたいと思います。今までたくさんの方々に支えていただいて、やり切ることができました」と決断を明かした。黒のスーツでビシッと決め、すがすがしい表情で臨んだ。

高藤の会見での一問一答は以下の通り。

―決断の経緯。

「引退の決断は、この前の講道館杯で負けたときにやはりロス五輪が厳しいだろうなと思い、自分自身諦めたくない気持ちはあったんですけど、現状を見て無理だと思ったのと、ＧＳとかを見て、後輩が勝ち上がったときにうれしかったというのもあって、もう選手としては戦うべきではないと思いました。あとはもう負けたくないという思いがありました」

―引退を考え始めた時期。

「まずパリ五輪に出られなかったとき、もうやめようかなと思ったときに『引退』という言葉が最初に自分の中に出てきたときです。しかしこのまま終わっていいのかと葛藤と闘いながらも、五輪にもう一回出たいなと五輪を現地で見て思いまして、だからその気持ちだけでやっていたんですけど、気持ちだけではどうにもできなかった。実際はその辺りで勝てなかった。けがもありましたし、勝てなかったというのが自分の中で今まで経験していなかったので、経験もできているかなと思います」

―柔道人生を振り返って。

「柔道を続けてこられた一瞬、一瞬が今となっては思い出ですし、当時は苦しいことばかりでしたが、全ては私の青春でありました。今まで戦ってくれたライバルたち全員に感謝して引退したいです」

―家族の支え。

「まず最初に妻にパリ五輪に出られなかったときに『もういいんじゃない？十分頑張ったよ』と言ってもらった。講道館杯で負けたときにも『十分やり切ったから、自分で決めて』と言われてそこで決心することができ、会社の社長にも『好きなだけやっていい』と言っていただいたけど、自分自身、プロとしてやらせていただいているので、勝てない自分に価値はない。そう思ってここまでやってきた。なので、勝てなかったところでプロの選手として失格だと思って、引退を決断致しました」

―チームメートには。

「チームメートには『もうきついかな？』という話はしていたので、流れのままですけど。柔道は一人では強くなれない。大学、高校、中学、小学生の道場といつでもチームメートが周りにいて、切磋琢磨（せっさたくま）してここまできました。全員に感謝しています」

―今後は。

「まずは今後、パーク２４の男子のコーチと女子のアドバイザーとして活動させていただきます。その中で夢は全員が強化指定選手に入ること。みんなの夢をかなえるサポートをしていきたいと思っているので、選手と一緒になってここから頑張っていきたい」

―柔道界の今後へ。

「パーク２４柔道部のみんなが目標を達成する未来。その先に僕自身、幼い頃に全日本選手権を毎年見に行っていたけど、そのときの熱さが最近ないなと思っているので、柔道の人気を出して、昔の全日本選手権のような空気を味わいたいので、柔道界にとって何かプラスになることをやっていけたら」

―改めて一言。

「選手としては一区切りしますが、今後柔道界のためにも何でもやっていきたい。僕にしかできないこともあると思うので、柔道界が盛り上がるためにも柔道関係者一緒に皆さんで頑張っていきましょう」

◇高藤 直寿（たかとう・なおひさ）１９９３年５月３０日、栃木・下野市生まれ。３２歳。６歳で野木町柔道クラブで柔道を始める。神奈川・東海大相模高３年の２０１１年に世界ジュニア選手権優勝。６歳で始め、小中高と世代の全国大会を制覇。東海大相模高３年の１１年に世界ジュニアＶ。東海大を卒業後の１６年からパーク２４所属。同年リオ五輪銅メダル。世界選手権は１３、１７、１８年に金、１４年は銅。２１年東京五輪金。得意は小内刈り。１６０センチ。血液型ＡＢ。