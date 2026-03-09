野球解説者の松井稼頭央氏（50）が9日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。侍ジャパン大谷翔平の活躍ぶりに脱帽した。

松井氏は、3連勝で1次ラウンドを突破した侍ジャパンを「言うことないんじゃないですかね」と称賛。「勝つことが大事だと思いますし、国際試合なのでそう簡単には勝てないんです。皆さんが思ってる以上に絶対勝てるというわけにはいかないので。接戦の中でも勝ってきているので、いい勝ち方だと思います」と話した。

中でも大谷は台湾戦で4打数3安打1本塁打、韓国戦で2打数2安打1本塁打の大活躍を見せており、これについて「これだけの活躍、松井さんどうですか」と質問を受けると、松井氏は「いやもう…どうですかって言われてもですね」と苦笑し、「異次元です。僕たちの想像をはるかに超えてきてますので、すごいとしか言いようがないんですよね」と感服した。

佐々木恭子アナウンサーが大谷について「精神的な余裕を感じる」と印象を語ると、松井氏は「普段のベンチの姿でも練習をしている姿でも、常にリラックスしてる感じがあるじゃないですか。大谷選手があれだけリラックスしてくれていると、周りの雰囲気もよくなると思う」と分析していた。