俳優谷原章介（53）が9日、メインキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。WBCの“妄想スタメン予想”を謝罪した。

谷原は6日の放送で、侍ジャパンのスタメンを予想。その中で「吉田選手、鈴木選手もそうなんですけど、ケガがあってシーズン離脱してる方なんです。吉田選手に至ってはまだ肩の部分が万全じゃないんじゃないか」と鈴木誠也と吉田正尚に言及。「守備への影響も考えて、今回あえて吉田選手と鈴木選手は控えの方に回ってもらった」と2人を“スタメン落ち”としていた。

しかし谷原の予想に反し、1次リーグではメジャー組が大活躍。7日の韓国戦を観戦した谷原は、試合が行われた東京ドーム前で同番組の取材に応じると「メジャーリーグの大谷、誠也、吉田、あの瞬間、私の妄想スタメンなんて申し訳ないと」と平謝り。「すいませんでした！って言うぐらい、すごかった。参ったね…」と脱帽した。

その後、映像がスタジオに移ると、谷原は「改めて申し訳ありませんでした。吉田さん、鈴木誠也選手には心よりおわび申し上げます」と謝罪してスタジオを笑いに包んだ。また「大活躍ですよ！吉田さんがいなかったら、韓国戦だけじゃなくて次もヤバかったんですから」と語り、「台湾戦は大量リードの中で気持ちよく攻撃、安心してゲームができたんですけど、韓国戦は3点リードされてた。これはすごく大きなプレッシャーだったですよ。そのすぐ裏に、僕がスタメン落ちにした鈴木選手が（ホームランが）出た。あっぱれでした」とたたえた。