iPhoneとAndroidとで選べるのもよし。

荷物の見守りにあると便利。というか、結構必需品的なポジションになっている忘れ物防止タグ。やっぱ突き止められるって安心感ですしね。

そんな忘れ物防止タグ、わりと価格の幅が広い製品なんですが、今のオススメは？と聞かれたらコレを推します。UGREENの忘れ物防止タグです。

こちらiPhoneの「探す」対応モデルで、4個セットが12％OFFで5,014円。

こっちはAndroidの「Find Hub」対応モデルで、4個セットが15％OFFで4,844円です。

どちらも1個あたりで1,200円ちょっとと、忘れ物防止タグの中でも屈指のコスパ。最近100円ショップでもこの手のタグを見かけるようになりましたが、こっちのほうがよくないですか？

位置をマップで表示、音でお知らせ。しかもUSB-C充電ですか！

画像はiPhoneの「探す」対応モデル

何ができるかはもうみなさんご存知のとおり、スマホとペアリングすると、タグの位置をマップ上に表示して、音も鳴らせるというもの。

このタグをバッグやトランクに仕込んでおけば、荷物の置き忘れても突き止められますし、家の中で「あれ？鍵どこだ？」なんてときも、すぐに音で居場所がわかりますね。

しかもこのモデル、USB-C充電なのですよ！

電池式と違ってランニングコストもいらないし、手持ちのUSB-Cケーブルをぶっ刺せばそのまま充電できるので、使い勝手的には最高レベル。

まぁ、その分他の忘れ物防止タグよりも若干厚みがあるので、財布やパスケースには不向きですけどね。ここは適材適所ということで！

