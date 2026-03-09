ウィル・アイアトン氏がインスタなどSNSを開設

ドジャースのアナリストで大谷翔平投手の通訳も務め、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は戦略スタッフとして侍ジャパンの活動に参加しているウィル・アイアトン氏が、インスタグラム、YouTube、TikTokを開設した。インスタグラムは初投稿から19時間でフォロワー数は23万人を突破している。

アイアトン氏は動画で「はじめまして、ウィル・アイアトンと申します」と笑顔で自己紹介。「東京生まれ、東京育ち。まずは区立の小学校に通って、3年生からインターナショナルスクールに通って英語を勉強することになりました。そこでバイリンガルになりました。高校はハワイ。なんでかというと、将来メジャーリーガーになりたいっていう夢がありまして、アメリカ生活に慣れるという意味でハワイに行きました」などと自身の経歴をたどった。

この投稿に、9日午後2時時点で、27万いいね、1600件以上のコメントが寄せられるなど反響を呼んでいる。ドジャースのレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんも即座に「やったね!!!!」とコメントした。

これには「LAに戻ってくるのを忘れないでね。ゴー、ドジャース！」「おお……本物のウィルさんだ!!」「あなたが大好き」「アイアトンさんがインスタで見られるなんてなんか新鮮」「親しみ500％UPやわ」「きゃーご本人??」「突然出てきてびっくり」「これからも日本人トリオをサポートして下さい」「データ解析できて通訳もやってるってすげえ」など日米のファンから多くの反応があった。（Full-Count編集部）