激化する中東情勢を受け、原油価格は高騰し、日経平均株価は一時4200円以上下落しました。

日経平均株価の終値は先週末と比べ、2892円12銭安い5万2728円72銭でした。過去3番目の下げ幅です。一時は4200円を超える下げ幅となり、およそ2か月ぶりに5万1000円台まで急落しました。中東情勢悪化以降、7000円以上下落しています。

イランの新たな指導者に、反米保守強硬派とされるモジタバ師が選出されたという報道やエネルギー施設への攻撃などを受け、アメリカ産WTI原油の先物価格が1バレル＝110ドルを超えました。市場では、情勢の激化が日本経済にも大きな影響を与えるとの見方が広がり、幅広い銘柄が売られました。

また、外国為替市場で円相場は1ドル＝158円台後半をつけ、円安が加速しています。

市場関係者は今後の日本経済への影響について、「原油価格がこのままで推移し、政府の対策が講じられなければ、ガソリン価格は1か月程度で1リットル235円まで上昇するのでは」と分析しています。また、「エネルギーを海外、特に中東に依存している日本はどこの国より弱い状態だ」と指摘していて、日本経済に及ぼす影響が一気に現実的なものとなってきています。