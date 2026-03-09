菊池風磨、ゴールデン昇格の冠番組Pとの“約束” メンバーの熱意にスタッフ全員が涙「本当の勝負はここから」
フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。4月期からゴールデン帯に昇格するバラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜 午後9：58）の企画・プロデュースを務める蜜谷浩弥氏が、timelesz・菊池風磨と交わした約束や、番組にかける思いを語った。
【写真】祝！ゴールデン！『タイムレスマン』記者発表に登壇したtimelesz
本番組は、佐藤勝利、菊池、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝というtimeleszのメンバー8人が、「全力で、汗をかく！」を合い言葉に、全員一丸となってさまざまなロケ企画に挑戦するバラエティー番組。2025年4月から放送開始し、毎週火曜の深夜枠で放送してきたが、1年でゴールデン昇格を果たした。
4月期の改編によりゴールデン帯に昇格したことに蜜谷氏は「1年半ほど前、菊池風磨さんが中心になって新メンバーを立ち上げるプロジェクトが始まった際に、私は彼とある約束をしました」と明かす。蜜谷氏は「『メンバーが決まったらすぐに冠番組をやろう、必ず国民的番組に育て上げよう』と。約束から1年半でゴールデンへの切符をつかみましたが、本当の勝負はここからだと思っています」と強い決意を口にした。
収録に臨むメンバーについては「とんでもない熱で毎回の収録に臨んでくれています」と明かした。深夜放送1回目で行った「全員で腹筋を450回する」という企画の際には「誰もが無理だと思ったやつを、（菊池が）最後1人で全部やり遂げたときに、スタッフも全員泣いているみたいな異常な空気になった」と語り「本当に彼らの熱が伝わって、timeleszの番組をやるならもう絶対に当てなきゃいけないみたいな、僕だけじゃなくて、ディレクターもADも全員そういう気持ちでおります」と強調した。
同局は、改編のキャッチフレーズに「ヒートMAX −人の心を動かす『熱』が、新しい広がりを生む」を掲げ、改編率は全日24.2%、ゴールデン帯37.1％、プライム帯40.6％となった。
