菊池風磨、ゴールデン昇格の冠番組Pとの“約束” メンバーの熱意にスタッフ全員が涙「本当の勝負はここから」

菊池風磨、ゴールデン昇格の冠番組Pとの“約束” メンバーの熱意にスタッフ全員が涙「本当の勝負はここから」