◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

WBC日本代表の近藤健介選手が8日、オーストラリア戦を終え取材に応じ、現在の心境や今後への意気込みについて語りました。

前回大会は不動の2番打者として世界一に貢献した近藤選手。しかし今大会では3試合を終え、12打数0安打、1四球といまだヒットが出ていません。

3戦目のオーストラリアは、ここ2試合の2番から3番へ打順を変更。近藤選手は、「状態のことを首脳陣に気にかけてもらっていると思いますし、そういう意味では結果で応えたかったんですけど、なかなか難しいところなので」と振り返ります。

続けて「いる以上何かで貢献したい。シーズンと違って結果が求められる。結果を出すことが短期決戦で大事。(引き出しは)あると思うんですけれど、結果が伴わないと、やっぱり難しくなる、気持ちの部分が大きい」と険しい表情で現状について口にしました。

短期決戦で変えていくことについて問われると、「凡打の内容もなんとか塁を進めるとかも大事になってくる。結果をほしがって慌てている。試合に出るのであれば何かで貢献したい」と近藤選手。9日は試合がなく、10日に1次ラウンド最終戦を控えており、「早めに一本出して気持ち的にも楽になりたい」と話しました。