セントチヒロ・チッチ、初ミュージカル「ちょっと性格が明るくなった」 主演・竹内涼真らに支えられ「弱っちい自分を蹴とばすような気持ちで」

セントチヒロ・チッチ、初ミュージカル「ちょっと性格が明るくなった」 主演・竹内涼真らに支えられ「弱っちい自分を蹴とばすような気持ちで」