俳優のつるの剛士さんが3月8日、自身のインスタグラムを更新。人生3度目のギックリ腰になったことを報告しました。



【写真を見る】【 つるの剛士 】 人生3度目のギックリ腰 「腰に電気が走り起き上がれず」 杖を突きながら 「2階に上がるのがどんな高い山よりキツイ」





つるのさんは「人生3度目のギックリ腰。。」とした上で、「やったことのある人しかわからないこの辛さ」と痛みを訴えました。症状について「腰に電気が走りベッドから起き上がれず、転がりながらなんとか」と説明しています。







特に階段の上り下りが困難で、「2階に上がるのがどんな高い山よりキツイ」と表現し、日常の動作がいかに大変かを伝えています。つるのさんは今回の体験を通して「歩ける日常に感謝が足りませんね。。」と反省の気持ちを述べました。







投稿された動画には、杖を突きながら必死の思いで2階に上るつるのさんの姿が映っています。ようやく上り切ったつるのさんは「藤沢ってエベレストより高い山あるんだ」と呟き、「ピーク達成！藤沢山、標高1万2000メートル！」と自宅の階段を山に例えるつるのさんならではのユーモアで腰の辛さを伝えています。







投稿には多くのファンから「椅子から立つ時など、顎を上に上げると腰への負担が軽くなりますよ」「タオルを引いてストレッチすると良いです〜」など様々なギックリ腰の対処法についてアドバイスが送られました。つるのさんは「皆さんいろいろなギックリ腰対処法ありがとうございます」と感謝のメッセージを追記しています。







この投稿に、「大丈夫ですか？？ギックリ腰辛いですよね」「藤沢山標高12000m登頂 笑 頑張ったね」「ほんとやったことない人には分からない辛さですよね」「横になれるのであれば横になって体、労わってください」「めちゃ辛そう〜無理しないでくださいね お大事に」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】