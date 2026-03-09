司会者のホンジャマカ恵俊彰（61）が9日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の1次リーグC組で1位通過が決まった日本代表の「マッチョマン」こと吉田正尚外野手（レッドソックス）の打撃を激賞した。

8日はオーストラリアに守備陣のミスから先制点を許したものの、4番吉田の2ラン本塁打で逆転して勢いに乗って3勝目を挙げた。ドジャース大谷翔平投手、カブス鈴木誠也外野手と吉田の活躍に、「頼りになりますよ、やっぱり。前回（23年）メキシコ戦（準決勝）もすごかったけど、今回もね、ここで打ってくれるんだ。本当に信頼できますよね。頼れる男、財布を預けるなら吉田さん、って」とジョークを放った。試合の解説で出演していた元日本代表の川崎宗則氏も「ガハハハ」と大声で笑い、観覧客もつられて笑うなどスタジオが沸いた。

日本代表はオーストラリアに勝利したことで1次リーグC組で3戦全勝、1位が確定し、米マイアミの決勝トーナメントに進出が確定。準々決勝で1次リーグD組2位チームと14日に対戦することが決まっている。