週明け９日の東京株式市場は、中東情勢の先行きや原油価格上昇への警戒感が強まり、全面安となった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２８９２円１２銭（５・２０％）安の５万２７２８円７２銭となり、過去３番目の下げ幅を記録した。日経平均は一時、４２００円超下落し、５万１４００円台をつける場面もあった。

終値の下げ幅は、米景気後退や円相場急騰が不安視された２０２４年８月５日（４４５１円２８銭安）、米株式相場の大暴落「ブラックマンデー（暗黒の月曜日）」を受けた１９８７年１０月２０日（３８３６円４８銭安）に続く水準だった。

８日夜（日本時間９日午前）のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前週末終値比３０％高の１バレル＝１１９ドル台まで急騰した。東京市場では、原油価格の高騰による企業や家計のコスト増が意識され、東証プライム銘柄の９割が下落した。

前週末に発表された米国の雇用統計が市場予想を大幅に下回り、主要な株価指数が下落したことも相場の重荷となった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１４１・０９ポイント（３・８０％）低い３５７５・８４。