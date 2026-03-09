多くの若者たちでにぎわう世田谷区の下北沢。

狭い路地にライブハウスや古着、カレー店などがひしめく独特の雰囲気が人気を集めているが、「演劇の街」としての歴史も深い。多くの役者を輩出してきたその歩みを振り返ってみよう。（大塚美智子）

先月上旬、小田急線下北沢駅を降りると、ちょうど「下北沢演劇祭」が開かれていた。実行委員長の吉田国吉さん（９０）によると、１９９０年から始まり、今年で３６回目を数える一大イベントだ。毎年期間中には、約１万８０００人の演劇ファンが街を訪れるといい、今年は２８日までの期間中、地域にある１０劇場で２２作品が上演された。

なぜ下北沢に演劇文化が根付いているのだろうか。吉田さんに尋ねてみると、下北沢は元々、東宝スタジオなどがある成城学園前駅へのアクセスが良く、俳優志望の人が多く住む土地柄だったという。俳優の柄本明さんは今も下北沢に居を構え、西田敏行さん（２０２４年死去）も若い頃にこの街に住んでいた。現在も下北沢を拠点に活動する演劇関係者は多いようだ。

その上で、吉田さんは「下北沢がどこにでもある街から、文化を発信する街へと変わっていったのは、『本多さん』のおかげだよ」と教えてくれた。

吉田さんが話す本多さんとは、下北沢や新宿で劇場を展開する「本多劇場グループ」（世田谷区）オーナーの本多一夫さん（９１）のこと。

長男の慎一郎さん（５０）によると、演劇好きだった一夫さんは、高校卒業後、本格的に演劇を学ぶために札幌市から上京した。２０歳の時に映画会社に所属し、その頃に住んでいたのが撮影所に近い下北沢だったという。

役者としては大成しなかったが、知り合いのつてで下北沢で始めたバーが評判を呼び、事業を拡大。最盛期には都内で約５０店舗を経営するまでになった。

だが、演劇への思いは捨てられず、３８歳の時に下北沢駅前に約１５００平方メートルの土地が売りに出されているのを知り、「若い人たちが自分の家のように好きな芝居をできる劇場を造りたい」と一念発起。飲食店を売って土地購入に踏み切ったのだ。

１０年がかりで１９８２年に完成した「本多劇場」は総工費１５億円。劇作家や俳優らの声を取り入れた造りで、壇上のすそを広げ、どの席からもステージがよく見えるように設計し、採算が取れるよう４００近い席を設けた。「正直儲（もう）からない。好きな芝居でトントンなら幸せ」。こだわりの劇場のために８億円も借金したという一夫さんの口癖だ。

この本多劇場からは、劇作家の野田秀樹さんや松尾スズキさんら多くの著名人が巣立っていき、いつしか下北沢は「演劇の聖地」と呼ばれるようになっていった。「うちの劇場は、利用者の好きな色に染めて使っていただいている。これからも皆さんから愛される場所を目指していきたい」。慎一郎さんはそう目を細める。

下北沢に演劇を見に訪れる観客は、一晩で約１３００人とも言われる。

上演の終了後には、観客や舞台の関係者が、街の居酒屋やバーなどで、酒を飲みながら芝居について熱く語り合ったり、感想を述べ合ったりすることも多い。

小田急線の地下化を機に長屋をイメージした商業施設「ＢＯＮＵＳ ＴＲＡＣＫ」は２０２０年４月にオープンした。駅前でよく見かける大型商業施設ではなく、２階建てのこぢんまりとした建物で、下北沢の街に溶け込むような形で造られている。

現在は１３の飲食や物販の店舗などが入り、交流の場として利用される「広場」も設置されている。ここでは、鑑賞後に語り合ったり、仕事の息抜きをしたり、様々な人たちが集い、日々交流を深めている。

同施設を運営する散歩社（世田谷区）の取締役の内沼晋太郎さん（４５）は「下北沢には、演劇を始め、様々な個性あふれるものが集結している。この場所を通じて、多くの人が集い、新しいものを生み出すきっかけになれば」と話した。

本多劇場の完成から４４年。これからも下北沢の演劇文化は、この街に息づき続ける。