広田レオナ、肺せんがん「寛解しました」 誕生日に元俳優の夫からの贈り物「手紙…ほぼ反省文でした笑」
俳優の広田レオナが、肺せんがんが寛解したことを自身のインスタグラムで報告した。9日までに更新された投稿で、63歳の誕生日を迎えたことを明かし、夫との2ショットとともに現在の心境をつづった。
【写真】22歳年下の夫と2ショットも公開した広田レオナ
広田は「遂に63歳になりましたん」と誕生日を迎えたことを報告。日本対韓国の野球を見たかったことから「ディナーじゃなくてランチにしましたん」と明かし、約39年ぶりに西麻布のレストラン「アントニオ」を訪れたことも伝えた。「同じ味」と振り返りながら、夫からの誕生日プレゼントについては「手紙…ほぼ反省文でした笑笑」とユーモアを交えて紹介した。
さらに「そして！なんと！肺せん癌は寛解しました〜〜」と報告。「手術しなければ今頃は亡くなっていたんだろう」と振り返り、病気の発見のきっかけをくれた監督や手術を担当した医師への感謝をつづった。
今後については「再発しないようにストレスと食事に気をつけて明るく自分を大事にする」「頑張るけど無理しない」と記し、「あとどのくらいの日々があるのかわからないけど、いろんなケリをつけつつ、恩返しもしつつ、ゆったりまったり笑いながらフェードアウトしたい」と率直な思いも吐露。「ちゃんとやる事やるから心配しないでね」と呼びかけた。
広田は、俳優の吹越満（61）と1994年12月に結婚。2000年4月に長女・咲耶が誕生した。05年に離婚後、12年に復縁したが、17年に再び離婚。18年に元俳優で22歳年下の男性と結婚した。
