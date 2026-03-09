佐賀バルーナーズがドラフト指名の武富楓太を特別指定選手に…HC兼GMはスピードとアシストに期待

佐賀バルーナーズは3月9日、東海大学九州の武富楓太が「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の特別指定選手として加入することを発表した。

武富は佐賀県出身で、176センチ71キロのポイントガード。地元の佐賀東高校から東海大九州に進学すると、4年次の「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）」では1回戦で10得点6リバウンド7アシスト4スティール、2回戦で12得点4リバウンド6アシスト1スティールを記録した。「B.LEAGUE DRAFT 2026」へエントリーし、佐賀から3巡目全体11位で指名を受けた。

武富、宮永雄太ヘッドコーチ兼ゼネラルマネージャーは公式HPで次のようにコメントした。

「佐賀バルーナーズブースターの皆さまこんにちは。この度、佐賀バルーナーズに特別指定選手として加入することになりました武富楓太です。幼い頃からの夢であったプロバスケットボール選手になることができ、さらにキャリアのスタートを地元である佐賀バルーナーズでプレーすることができることを、大変光栄に思います。ルーキーとしてディフェンスをアグレッシブに頑張り、自分の持ち味であるスピードとパス、3Pでチームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援の程よろしくお願いいたします」（武富）

「この度、入団に際し多大なるご尽力とご理解を頂きました東海大学九州、元監督、また武富楓太選手のご家族の皆さまに心より感謝申し上げます。地元、佐賀でその圧倒的なスピードと広い視野から繰り出すアシストに高く期待しております。佐賀バルーナーズの武富楓太選手に、沢山のご声援をよろしくお願いします」（宮永HC兼GM）

なお、佐賀はB1第24節を終え、21勝20敗で西地区7位。11日の第25節はホームのSAGAアリーナで三遠ネオフェニックスと対戦する。