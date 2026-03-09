９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円３７銭前後と前週末午後５時時点に比べ８０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円１９銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円４０銭近辺で推移していたが、午後０時４０分過ぎには１５８円９０銭前後までドル高・円安が進んだ。原油先物相場は日本時間１１時過ぎにＷＴＩ価格が、一時１バレル＝１１９．５０ドル近辺まで上昇した。イランの最高指導者に、殺害されたハメネイ師の次男で反米保守強硬派とされるモジタバ・ハメネイ師が選出されたと伝わり、イラン戦争の長期化懸念が浮上。「有事のドル買い」が強まった。ただ、１５９円に接近すると売りに押された。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５６７ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS