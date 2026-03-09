マックス <6454> [東証Ｐ] が3月9日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の175億円→182億円(前期は148億円)に4.0％上方修正し、増益率が18.2％増→22.9％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の77.4億円→84.4億円(前年同期は76.5億円)に9.0％増額し、増益率が1.1％増→10.3％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の132円→144円(前期は114円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

足元の業績の堅調な推移などにより、2025年10月31日に公表した予想値を上回る見込みとなりました。



当社の配当政策は「連結決算を基準に、純資産配当率5.0％、配当性向50％を目安とする」としています。当期は、米国の政策動向などにより不透明感を抱えつつも、足元の業績は堅調に推移しております。上記の配当政策及び業績予想に基づき、「１株当たり年間配当金144円」に配当予想を修正いたします。なお、2026年１月30日付「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」にてご案内のとおり、2026年４月１日を効力発生日とする株式分割を予定しております。したがって、2026年３月31日を基準日とする2026年3月期の期末配当につきましては、株式分割前の普通株式数を基準に実施いたします。

