横浜フィナンシャルグループ <7186> [東証Ｐ] が3月9日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の37円→38円(前期は29円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、２０２６年３月期の株主還元方針として、以下を掲げております。・累進的な配当を基本とし、配当性向は40％程度を目安とする。・市場動向や業績見通しなどを勘案のうえ、柔軟かつ機動的な自己株式の取得を実施する。上記方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、１株あたり２０円の配当予想としておりましたが、業績見通しの達成状況や事業環境等を総合的に勘案し、より一層の株主の皆さまへの還元を図るため、1 円増配の１株あたり２１円に修正することといたしました。これにより、当期の年間配当金は実施済みの第２四半期末配当金とあわせ、１株あたり３８円となる予定です。

