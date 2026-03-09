9日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数117、値下がり銘柄数1400と、値下がりが優勢だった。



個別ではサンリン<7486>、共栄タンカー<9130>がストップ高。日本ギア工業<6356>は一時ストップ高と値を飛ばした。石井食品<2894>、片倉コープアグリ<4031>、カイノス<4556>、ＴＶＥ<6466>、ソフィアホールディングス<6942>など8銘柄は昨年来高値を更新。東京衡機<7719>、ヴィア・ホールディングス<7918>、太洋物産<9941>、ＯＡＴアグリオ<4979>、粧美堂<7819>は値上がり率上位に買われた。



一方、大谷工業<5939>がストップ安。戸上電機製作所<6643>、精工技研<6834>は一時ストップ安と急落した。スタジオアリス<2305>、ぐるなび<2440>、ウェルディッシュ<2901>、テクミラホールディングス<3627>、フォーシーズＨＤ<3726>など18銘柄は昨年来安値を更新。共和レザー<3553>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>、ミナトホールディングス<6862>、トレードワークス<3997>、テラプローブ<6627>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

