　9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　353681　　　73.8　　　 46460
２. <1321> 野村日経平均　　 76630　　 218.2　　　 54800
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 72090　　　83.9　　　　5098
４. <1360> 日経ベア２　　　 32970　　　58.8　　　 125.5
５. <1579> 日経ブル２　　　 25749　　 123.5　　　 501.2
６. <1306> 野村東証指数　　 22230　　 134.3　　　　3754
７. <1540> 純金信託　　　　 17068　　　27.9　　　 24550
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15085　　　-2.8　　　 55690
９. <1568> ＴＰＸブル　　　 11759　　 158.6　　　 774.7
10. <1329> ｉＳ日経　　　　 11097　　 140.5　　　　5460
11. <1320> ｉＦ日経年１　　　9897　　 223.1　　　 54650
12. <1489> 日経高配５０　　　9477　　 169.6　　　　3066
13. <1542> 純銀信託　　　　　7312　　　10.8　　　 37920
14. <1330> 上場日経平均　　　6661　　 114.1　　　 54920
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　5666　　　 4.5　　　　3050
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　5619　　 120.8　　　 366.9
17. <1346> ＭＸ２２５　　　　4998　　 299.5　　　 54490
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　4852　　 912.9　　　2118.5
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　4794　　　67.1　　　 71310
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　4590　　　53.5　　　245950
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4369　　　68.2　　　　 206
22. <1358> 上場日経２倍　　　3610　　 267.6　　　 88890
23. <1615> 野村東証銀行　　　3479　　 -71.9　　　 574.2
24. <1356> ＴＰＸベア２　　　3196　　　67.0　　　 151.4
25. <314A> ｉＳゴールド　　　3179　　　96.6　　　 385.6
26. <200A> 野村日半導　　　　2772　　　22.4　　　　2958
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　2628　　　83.9　　　 758.4
28. <1478> ｉＳ高配当　　　　2478　　 950.0　　　　4882
29. <1308> 上場東証指数　　　2462　　　43.1　　　　3712
30. <1328> 野村金連動　　　　2461　　 112.7　　　 19295
31. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　2274　　2025.2　　　　2012
32. <1571> 日経インバ　　　　2259　　 129.6　　　　 393
33. <2039> 原油先物ベア　　　2100　　1826.6　　　　 608
34. <1398> ＳＭＤリート　　　2065　　 102.5　　　1995.0
35. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1956　　　 4.9　　　 74700
36. <2243> ＧＸ半導体　　　　1840　　 318.2　　　　2776
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1781　　 177.0　　　　1083
38. <1348> ＭＸトピクス　　　1719　　 541.4　　　　3710
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1551　　　 8.2　　　 733.0
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　1540　　 178.5　　　 26100
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1539　　 354.0　　　 11640
42. <1580> 日経ベア　　　　　1462　　 104.5　　　1040.5
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1343　　 210.9　　　 53170
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1314　　　66.8　　　　2137
45. <513A> ＧＸ防衛日株　　　1298　　 125.3　　　　 910
46. <1629> 野村商社卸売　　　1226　　 337.9　　　132650
47. <1476> ｉＳＪリート　　　1211　　 435.8　　　　2022
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1197　　　96.9　　　　 128
49. <1577> 野村高配７０　　　1155　　 311.0　　　 53280
50. <1541> 純プラ信託　　　　1118　　　80.6　　　　9865
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース