ETF売買代金ランキング＝9日大引け
9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 353681 73.8 46460
２. <1321> 野村日経平均 76630 218.2 54800
３. <1357> 日経Ｄインバ 72090 83.9 5098
４. <1360> 日経ベア２ 32970 58.8 125.5
５. <1579> 日経ブル２ 25749 123.5 501.2
６. <1306> 野村東証指数 22230 134.3 3754
７. <1540> 純金信託 17068 27.9 24550
８. <1458> 楽天Ｗブル 15085 -2.8 55690
９. <1568> ＴＰＸブル 11759 158.6 774.7
10. <1329> ｉＳ日経 11097 140.5 5460
11. <1320> ｉＦ日経年１ 9897 223.1 54650
12. <1489> 日経高配５０ 9477 169.6 3066
13. <1542> 純銀信託 7312 10.8 37920
14. <1330> 上場日経平均 6661 114.1 54920
15. <2644> ＧＸ半導日株 5666 4.5 3050
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 5619 120.8 366.9
17. <1346> ＭＸ２２５ 4998 299.5 54490
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 4852 912.9 2118.5
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 4794 67.1 71310
20. <2036> 金先物Ｗブル 4590 53.5 245950
21. <1459> 楽天Ｗベア 4369 68.2 206
22. <1358> 上場日経２倍 3610 267.6 88890
23. <1615> 野村東証銀行 3479 -71.9 574.2
24. <1356> ＴＰＸベア２ 3196 67.0 151.4
25. <314A> ｉＳゴールド 3179 96.6 385.6
26. <200A> 野村日半導 2772 22.4 2958
27. <1655> ｉＳ米国株 2628 83.9 758.4
28. <1478> ｉＳ高配当 2478 950.0 4882
29. <1308> 上場東証指数 2462 43.1 3712
30. <1328> 野村金連動 2461 112.7 19295
31. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 2274 2025.2 2012
32. <1571> 日経インバ 2259 129.6 393
33. <2039> 原油先物ベア 2100 1826.6 608
34. <1398> ＳＭＤリート 2065 102.5 1995.0
35. <1326> ＳＰＤＲ 1956 4.9 74700
36. <2243> ＧＸ半導体 1840 318.2 2776
37. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1781 177.0 1083
38. <1348> ＭＸトピクス 1719 541.4 3710
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1551 8.2 733.0
40. <2559> ＭＸ全世界株 1540 178.5 26100
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1539 354.0 11640
42. <1580> 日経ベア 1462 104.5 1040.5
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1343 210.9 53170
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1314 66.8 2137
45. <513A> ＧＸ防衛日株 1298 125.3 910
46. <1629> 野村商社卸売 1226 337.9 132650
47. <1476> ｉＳＪリート 1211 435.8 2022
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1197 96.9 128
49. <1577> 野村高配７０ 1155 311.0 53280
50. <1541> 純プラ信託 1118 80.6 9865
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
