9日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比80.1％増の8142億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同86.7％増の6284億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ高ベータ３０ <2068> など12銘柄が新高値。上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・ドイツ国債 <2245> など21銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が21.49％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が15.80％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> が8.44％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が6.88％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が6.59％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は13.73％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は8.83％安、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> は8.46％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は7.65％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は7.63％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2892円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3536億8100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2806億200万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が766億3000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が720億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が329億7000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が257億4900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が150億8500万円の売買代金となった。



株探ニュース

