明日3月10日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは山粼賢人、眞栄田郷敦、羽鳥慎一、眞鍋かをり、ヒコロヒー、鈴木絢音。

VTRでは、日本の警察組織を束ねる警察庁長官が銃撃された歴史的重大事件を再現。突如捜査線上に浮上したのは、別の事件で逮捕された謎の老人だった。多くの銃火器を所持し犯行をほのめかす男。一体この老人は何者なのか？そして、本当に事件の犯人なのか？

スタジオでは、ゲストの仰天トークを。山粼は海外へ向かう飛行機で「携帯を椅子の隙間に落としちゃって、どう頑張っても取れなくて…」とピンチに。CAが捜してくれるも在りかが分からず、その後まさかの大捜索に!? さらに、夜の山中でのロケでの怖い体験を明かす山粼。その独特なトークの間に笑福亭鶴瓶が思わずツッコみ、スタジオ大爆笑！

アメリカで生まれ「中学生の時に日本に来たんですけど」という眞栄田は、日本で感じた一番のギャップを披露。「慣れてないとめっちゃしんどい」と振り返った、日本の学校ならではのある習慣とは？そのエピソードになぜか山粼も共感して笑いを誘う。

■鈴木絢音が警察官の父との秘話公開 「顔と名前を覚えるのが苦手」眞鍋かをりの処世術

「父が警察官」で、駐在所で育ったと語る鈴木。「1日警察署長をやらせていただく機会があった」際に父からかけられたある言葉を明かし、「のどかな話やな！」と鶴瓶ら一同をほっこりさせる。

「人の顔と名前を覚えるのが異常に苦手」という眞鍋は、思い出せない人物に声をかけられたときのある方法を実演する。