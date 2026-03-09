写真は『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』1巻書影

　アパレルブランド「9090」の公式SNSが9日、人気キャラクター作品「ちいかわ」とのコラボを発表した。

【写真】ハチワレは優等生風…？公開された“小麦色”のちいかわ達　グッズ写真、キービジュアルなど

　投稿では、「初!!ちいかわたちが小麦ギャルになって登場!?」「初の小麦ギャルちいかわたちが優勝すぎる」などのコメントとともに、“小麦色”の肌色で制服を身にまとったちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのマスコットの写真と、これらをモチーフにしたバッグや服など、さまざまなグッズを身につけた“ギャル”達の映像が公開された。

　コメント欄では「モモンガ似合いすぎw」「ギャルは、モモンガが一番似合う（笑）ウサギも似合う」「可愛すぎる!!!!!!」「うぉーーー」「なにこれ!????」「ハチワレの制服姿可愛すぎる！」「ハチワレちゃんチョベリグ」「みんな可愛いけどモモンガが群を抜いてギャルしてる笑」「ガン黒ギャルもどき?!」「桜色の次は小麦色ですか？」「何これ買うWWW」など、さまざまな反響が寄せられている。

　商品は期間限定の受注生産で、13日より受付が開始される。なお上限数に達し次第、受付は終了となる。