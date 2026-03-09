ちいかわ・ハチワレ・うさぎ達が制服姿の“小麦色ギャル”に… アパレルブランドとの限定コラボ発表「何これ買うWWW」「モモンガ似合いすぎw」「チョベリグ」
アパレルブランド「9090」の公式SNSが9日、人気キャラクター作品「ちいかわ」とのコラボを発表した。
【写真】ハチワレは優等生風…？公開された“小麦色”のちいかわ達 グッズ写真、キービジュアルなど
投稿では、「初!!ちいかわたちが小麦ギャルになって登場!?」「初の小麦ギャルちいかわたちが優勝すぎる」などのコメントとともに、“小麦色”の肌色で制服を身にまとったちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのマスコットの写真と、これらをモチーフにしたバッグや服など、さまざまなグッズを身につけた“ギャル”達の映像が公開された。
コメント欄では「モモンガ似合いすぎw」「ギャルは、モモンガが一番似合う（笑）ウサギも似合う」「可愛すぎる!!!!!!」「うぉーーー」「なにこれ!????」「ハチワレの制服姿可愛すぎる！」「ハチワレちゃんチョベリグ」「みんな可愛いけどモモンガが群を抜いてギャルしてる笑」「ガン黒ギャルもどき?!」「桜色の次は小麦色ですか？」「何これ買うWWW」など、さまざまな反響が寄せられている。
商品は期間限定の受注生産で、13日より受付が開始される。なお上限数に達し次第、受付は終了となる。
【写真】ハチワレは優等生風…？公開された“小麦色”のちいかわ達 グッズ写真、キービジュアルなど
投稿では、「初!!ちいかわたちが小麦ギャルになって登場!?」「初の小麦ギャルちいかわたちが優勝すぎる」などのコメントとともに、“小麦色”の肌色で制服を身にまとったちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのマスコットの写真と、これらをモチーフにしたバッグや服など、さまざまなグッズを身につけた“ギャル”達の映像が公開された。
商品は期間限定の受注生産で、13日より受付が開始される。なお上限数に達し次第、受付は終了となる。