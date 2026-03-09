メーガン妃＝2025年4月23日、ニューヨーク/Jemal Countess/Getty Images

（CNN）英王室の公務から引退して米カリフォルニア州で暮らすヘンリー王子の妻、メーガン妃と米配信大手ネットフリックスがこのほど、メーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エバー」に関する提携を終了した。

サセックス公爵夫人としても知られるメーガン妃は、ネットフリックスと共同で同ブランドを開発。昨年、ライフスタイル番組シリーズ「ウィズ・ラブ、メーガン」で立ち上げた。

アズ・エバーは、ジャム、紅茶、ワイン、蜂蜜といった家庭用品も取りそろえるようになり、提携終了後も継続される見込み。

同ブランドの広報はCNNへの声明で、「ローンチと1年目を通してのネットフリックスとの提携に感謝している。私たちは意義深く急速な成長を遂げ、今や自立する準備が整っている」と述べた。

ネットフリックスもメーガン妃と製品を称賛する声明を発表。

声明には「メーガン妃の、美しくシンプルな方法で日々のひとときを豊かにしたいという情熱が、アズ・エバーブランド創設の原動力となった。そのビジョンを実現する一端を担えたことをうれしく思う」と記されている。

「ウィズ・ラブ、メーガン」は昨年ネットフリックスで2シーズン放送され、12月初旬にはホリデーシーズン特別エピソードが配信されていた。