メーガン妃、NetflixとAs Everのパートナーシップ終了を発表
メーガン妃が、自身のライフスタイルブランドAs EverとNetflixの提携終了を発表した。妃と夫のヘンリー王子は、2020年に英王室を離脱後、Netflixと巨額契約を締結。自身のおもてなし番組『ウィズ・ラブ、メーガン』の配信に合わせ、同社提携のもとAs Everをローンチしたが、同番組の視聴者数が振るわず、シーズン更新の見通しは立っていなかった。
【写真】ビヨンセ母を称えるチャリティガラにメーガン妃がサプライズ出席 クラシカルなドレス姿を披露
PEOPLEによると、英紙The SunがAs everとNetflixの提携終了を報じると、As everの広報担当者が、「As everは、ローンチからの1年にわたるNetflixとのパートナーシップに感謝しています。意義深く急速な成長を遂げ、As everは今や自立する準備が整いました。刺激的な1年が待ち受けています。皆さんにお伝えするのが楽しみです」と発表し、報道を認めた。
Netflixも、「日常を美しくシンプルな方法でより豊かにしたいというメーガン妃の情熱が、ブランドAs everの創設のきっかけとなりました。そのビジョン実現の力になることができ、うれしく思います。当初の予定通り、マーガン妃は今後もブランドを成長させ、そして独立した形で次の章へと進んでいきます。彼女が世界中の家庭に喜びをもたらし続けることを、楽しみにしています」としている。
2020年にNetflixと複数年契約を締結し、これまでドキュメンタリー『ハリー＆メーガン』や『POLO／ポロ』、『ハート・オブ・インビクタス −負傷戦士と不屈の魂−』、『世界を導くリーダーたち：信念が社会を変えた！ ハリー＆メーガン プレゼンツ』などを公開してきた2人だが、昨年8月に新たにファーストルック契約を締結。当初交わした「1億ドルの契約」よりも「はるかに」少ない金額で合意したと伝えられている。
メーガン妃のライフスタイルブランドAs Everは、Netflixとのパートナーシップの下、『ウィズ・ラブ、メーガン』の公開に合わせてローンチされ、番組内でも商品が取り上げられてきた。しかし、昨年末にはクリスマス特別番組を投入するも視聴者数が振るわず、打ち切りが伝えられていた。
【写真】ビヨンセ母を称えるチャリティガラにメーガン妃がサプライズ出席 クラシカルなドレス姿を披露
PEOPLEによると、英紙The SunがAs everとNetflixの提携終了を報じると、As everの広報担当者が、「As everは、ローンチからの1年にわたるNetflixとのパートナーシップに感謝しています。意義深く急速な成長を遂げ、As everは今や自立する準備が整いました。刺激的な1年が待ち受けています。皆さんにお伝えするのが楽しみです」と発表し、報道を認めた。
2020年にNetflixと複数年契約を締結し、これまでドキュメンタリー『ハリー＆メーガン』や『POLO／ポロ』、『ハート・オブ・インビクタス −負傷戦士と不屈の魂−』、『世界を導くリーダーたち：信念が社会を変えた！ ハリー＆メーガン プレゼンツ』などを公開してきた2人だが、昨年8月に新たにファーストルック契約を締結。当初交わした「1億ドルの契約」よりも「はるかに」少ない金額で合意したと伝えられている。
メーガン妃のライフスタイルブランドAs Everは、Netflixとのパートナーシップの下、『ウィズ・ラブ、メーガン』の公開に合わせてローンチされ、番組内でも商品が取り上げられてきた。しかし、昨年末にはクリスマス特別番組を投入するも視聴者数が振るわず、打ち切りが伝えられていた。