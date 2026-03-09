フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で２連覇を達成した中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）が９日、羽田空港に帰国した。ジュニアとして最後の試合を飾り「これを目指して今シーズンやってきたので、達成できてうれしい」と喜びを語った。

ショートプログラム（ＳＰ）１位から出ると、フリーの１７８・９６点、合計２６８・４７点といずれもジュニアの世界歴代最高を更新して圧勝。日本男子では史上初の２連覇となった。「日本初がかかっていたのでプレッシャーもあったけど、ＳＰの歴代最高も取れたので。いい形で終われた」と中田。前人未到の記録には特にモチベーションが上がると言い「結構、意識をしていました」と明かした。

シニアデビューを果たす来季。描く構想も未到の領域だ。「まだ、日本で誰も降りていないし、オリンピックでも誰も成功していないので。自分が一番最初に、成功する人になりたい」と、クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）に挑戦。フリーの演技構成もトウループ、サルコー、ループ、フリップの４回転４種５本を想定し、完成度次第ではフリップに代え４回転半も組み込む。現在イリア・マリニン（米国）のみ完遂する６種類の４回転も、将来的には「全部跳びたいです。目標です」とキッパリ。「うまくいけば、今年中には全部跳べると思うので。早く帰って練習がしたい」と、気風よく語る。

４回転半への挑戦は、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）も明言しており「半年前くらいから、お互いにその話はしていた」。来季に掲げる目標は「まずはグランプリシリーズでメダル、四大陸選手権で金メダル、あとは全日本で優勝して、世界選手権に行くことです」と明確だ。「自分に勝てれば結果もついてくるので。やはり自分に勝つことが、一番の勝負」と腕をまくる１７歳が、シニアの猛者たちに挑む。