山口智監督が率い、名古屋U-18や鹿島ユースらと対戦

日本サッカー協会（JFA）は3月9日、福島県のJヴィレッジで開催される「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」に臨むU-18日本代表メンバー20人を発表した。

山口智監督が率いるメンバーには、186センチの長身GK渡邊麻舟（FC東京U-18）や、同じく186センチのFWマギー ジェラニー蓮（RB大宮アルディージャ）ら、体格に恵まれた若き才能が選出された。

Jクラブのユースチームからは、横浜F・マリノスユースのDF藤井翔大やMF平野遼、サガン鳥栖U-18のGKエジケ・唯吹ヴィンセントジュニアなど17人が選ばれた。また、高体連からはDFゼイダム小田孟武（桐生第一高）、DFメンディーサイモン友（流通経済大学付属柏高）、FW平岡貴敬（阪南大学高）の3人が名を連ねている。

U-18日本代表は3月11日から始動し、13日に名古屋グランパスU-18、14日に鹿島アントラーズユース、15日に神村学園高等部と対戦。16日には順位決定戦を行う予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）