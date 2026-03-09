上海の復興島にある船台公園を散策する人々。（２０２５年１０月２日撮影、上海＝新華社記者／方竽）

【新華社上海3月9日】中国の「超大都市」（常住人口1000万人以上）上海はここ数年、都市再生の取り組みを進めており、複数のプロジェクトが国連人間居住計画（ハビタット）の模範事例に選ばれた。他都市でも参考となる都市再生モデルとして「上海の経験」が形成されつつある。

民生分野では、住環境の改善が進んでいる。2025年までに、市内各地に点在していた古い住宅の改修を全面的に完了し、独立したトイレやキッチンのない住宅の改造・建て替えもほぼ終えた。約165万世帯、500万人の住環境が大きく改善された。一部の社区（コミュニティー）では、住民が徒歩数分で食料品市場や公園、医療施設に行くことができ、日常生活の多くが「15分生活圏」で完結するようになっている。

上：地下鉄・彭浦新村駅の出口にある歩道橋の上から、彭一小区（居住区）の独立したトイレやキッチンのない老朽住宅の改造工事の現場を眺める市民。（２０２４年１月１０日撮影）下：同じ歩道橋から撮影された、完成後の彭一小区老朽住宅の改造プロジェクト。（２０２５年２月２８日撮影、組み合わせ写真、上海＝新華社記者／方竽）

都市再生は歴史的景観の保全にもつながっている。歴史文化地区の外灘（バンド）では、黄浦江沿いの通りの背後に位置する歴史的建物群「第二立面」の再生事業で段階的な改修を実施。景観を保ちながら機能のアップグレードを進め、141棟の歴史建築が保存・修復された。

産業遺産の再活用も進む。楊浦区の復興島では、旧工業施設の建物改修やウォーターフロント整備が進み、上海都市空間芸術季(SUSAS)やSNSアプリ小紅書の「RED LAND」オープンワールド冒険島イベント、動画配信大手・嗶哩嗶哩（ビリビリ）の音楽フェスなど各種イベントが次々と開催された。かつての工業地帯は若者が集まる文化拠点へと変わりつつある。

上：改造前の漕溪三村小区（居住区）住宅棟の外観。下：解体・再建後の漕溪三村小区住宅棟の外観。（組み合わせ写真、上海＝新華社配信）

また、都市の「グリーン（環境配慮）空間」の拡大も進めている。過去3年間で321カ所の「美しい街区」を整備し、企業などが所有する160カ所の緑地を市民に開放した。

上海市住宅・都市農村建設管理委員会の洪継梁（こう・けいりょう）副主任は、「都市再生がより多くの地域や市民に恩恵をもたらすよう、特別計画と連動させながら実行可能性の高い再生プロジェクトをさらに進めていく」と述べた。（記者/唐斯蒅）