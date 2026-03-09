“日本最大級”ゴシック＆ロリィタの祭典、4月に渋谷で実現 ブランド300超・2000人以上集結へ【概要】
日本最大級となるゴシック＆ロリィタの祭典『14th Gothic and Lolita Market』が、4月4日・5日に東京・渋谷ヒカリエ「ヒカリエホールA」で開催されることが決まった。
【画像】ゴシック＆ロリィタの祭典『14th Gothic and Lolita Market』メインビジュアル、会場内マップなど
株式会社Gothic and Lolita Marketが主催するもので、過去最大規模のイベントとなり、渋谷の新会場に進出する。会場面積をこれまでの約3倍に拡大し、国内外から300以上のブランドが出展、2000人以上のゴシック、ロリィタファッション愛好家が、国内はもちろん世界各国から集結する。一点物のハンドメイド作品を手掛ける個人作家から実力派ブランド、自信を持ってすすめる注目ブランドまでそろう。
また、イベント初の試みとして、コンセプトに深く共鳴する3つの名店による「製菓」の販売が実現。「執事喫茶 Swallowtail」「TEAVRIL」「喫茶 微睡」が参加を予定する。
さらに、初開催時から続く人気企画「コーディネートスナップ撮影」が大幅にパワーアップ。カメラマンを2人に増員し、本格的な背景紙を導入する。
■イベント『14th Gothic and Lolita Market』
開催日時
2026年4月4日（土）1部：12:30〜15:30、2部：16:00〜19:00
2026年4月5日（日）1部：11:30〜14:30、2部：15:00〜18:00
会場：渋谷ヒカリエ 9階 ホールA
入場方法 チケット販売による1部・2部完全入替制
前売券：1200円、当日券：1500円
■製菓店
執事喫茶 Swallowtail（スワロウテイル）：洗練された執事たちの完璧な給仕によって、本物の「お嬢様・お坊ちゃま」としての優雅なティータイムを体験できる完全予約制のティーサロン。会場でも、執事・フットマンが直接ご案内。
TEAVRIL（テヴリル）：日本橋三越本店で開催される英国展でも行列をなす、神奈川県秦野市にあるティールーム＆ギャラリー。100種類以上の紅茶と手作りの英国菓子、絵描きの店主が手掛ける美しいパッケージや世界観も人気の名店。
喫茶 微睡（キッサマドロミ）：「純白のときめき、夢心地な喫茶店。まどろむようなひとときを、あなたの心に。」をテーマに、昔ながらの喫茶店文化を新しい形で未来に伝える不定期開催の喫茶店。
