ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は9日、12年の開業から設置されたエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」内のプレイランド「セサミストリート(TM)・ファン・ワールド」の運営を、5月10日をもって終了することを発表した。

同社は「この度、今後の『セサミストリート（TM）』との取組みとパーク体験のさらなる進化に向けて、2012年3月16日（金）のオープン以来、小さなお子さまから大人まで本気で楽しめるエリア『ユニバーサル・ワンダーランド』の中で、家族の思い出を見守ってきた『セサミストリート（TM）ファン・ワールド』が、この度、2026年5月10日（日）を最終日として運営を終了することを決定しました」と報告した。

運営終了に伴い、3月20日から5月10日まで、特別イベント「フォーエバー・フレンズ〜ずっと友だち〜」を開催。パーク内の特定の場所でかざして撮影すると、エルモたちと風景が一つになった写真が撮れる、スペシャルなカードをプレゼントする「思い出うつそうカード」（第1弾＝3月20日（金）〜なくなり次第終了、第2弾＝4月15日〜5月10日）や、メッセージを送る「みんなの宝物ボード」（4月11日〜5月10日）などが企画される。

なお、「セサミストリート（TM）」のキャラクタ0たちとの体験は「NO LIMIT!パレード〜Discover U!!!バージョン」や「アルティメット・ブルース・バッシュ〜音楽の色〜」、「セサミストリート4−Dムービーマジック（現在は休止中）」、グリーティングなどのエリア外で引き続き楽しめるという。