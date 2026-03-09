２０２１年東京五輪柔道男子６０キロ級金メダリストの高藤直寿（３２）（パーク２４）が９日、現役引退を表明した。

東京都内で記者会見を開いた高藤は「選手として一区切り付けた。今までたくさんの方々に支えてもらい、ここまでやりきることができた」と語った。

高藤は五輪初出場だった１６年リオデジャネイロ大会で銅メダルを獲得。２１年東京大会では全競技を通じて日本勢第１号の「金」に輝いた。２４年パリ大会出場を逃した後は故障に苦しみ、昨年１１月の講道館杯３回戦敗退を受け、「（２８年）ロサンゼルスオリンピックが厳しいだろうなと思い、諦めたくはなかったが、現状を見て無理だと思った」と決断理由を明かした。

自身にとってキャリア最高の試合を問われ、「色んな選手と『命のやり取り』をやってきたので、誰とやった時が一番よかったというのは決めたくない。今まで戦ったライバル全員に感謝して引退したい」と強調。今後はパーク２４の男子コーチ兼女子アドバイザーとして指導にあたるといい、「みんなの夢をかなえるサポートをしていきたい。選手と一緒になって頑張っていきたい」と意気込んだ。