リングドッグを務めた老犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破し、「マイペースがたまらん」「可愛過ぎる」「癒しをありがとう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：15歳のおじいちゃん犬が『リングドッグ』をした結果→参列者に挨拶をして…尊すぎる『おもてなし』】

リングドッグを任された老犬

TikTokアカウント「coochan0804」の投稿主さんは、『クウ』ちゃんというミニチュアダックスフンドさんと暮らしています。クウちゃんは、なんと15歳のおじいちゃん！！歩き方はゆっくりになったけれど、現在も元気に過ごしているそうです。

このたび、投稿主さんは結婚式を挙げることになりました。そこで、クウちゃんに「リングドッグ」を任せることに！リングドッグとは、新郎新婦にリングを届けるわんこのことです。

式場の扉が開くと、意気揚々と入場してきたクウちゃん。周囲をキョロキョロ見回しながら、ゆっくりとしたペースでレッドカーペットの上を歩いてきたといいます。

丁寧に挨拶周りする姿に感嘆！！

もともととても穏やかで人懐っこいクウちゃんは、参列者への挨拶を忘れなかったそう。参列者が手を差しだすと、手のひらにチョンと鼻を付けてご挨拶。反対側の席に座る参列者へも、丁寧に笑顔を向けていたといいます。

一通り挨拶を済ませると、新郎新婦の元へ…。首に付けたリングを、しっかりと届けることができました。一仕事終えたクウちゃんは、満足そうな笑顔で新郎新婦に着いていったそうです。

おもてなしを心得ているクウちゃんの姿に、思わずホッコリしてしまうワンシーンでした♡

この投稿には、「ファンサービスすばらしい」「これは本日の主役だね」「リング引きずってるのも愛おしい」など、多くのコメントが寄せられています。

15年たっても怖いもの

長く生きてきたクウちゃんですが、いまだに苦手なものがあるといいます。苦手なものが現れると、ソファとクッションの間に身を隠して、いなくなるのを待つのだとか。いつもニコニコなクウちゃんが怖がるものとは…。

実は、クウちゃんは掃除機が大の苦手なのだそう！！掃除が始まると、すぐにソファに駆け込んで頭を隠すのだといいます。不安そうに掃除機が去るのを待つ姿がたまらない…♡

なお、頭を隠すことに集中しすぎて、お尻は丸出しになってしまうとか。うっかり屋さんなところも最高に可愛いクウちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「coochan0804」には、他にもクウちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「coochan0804」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。